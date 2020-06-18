Василий Уткин: «Спартаку» должно быть совершенно по фигу, где обыгрывать «Зенит»

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о недовольстве владельца «Спартака» Леонида Федуна решением РФС провести полуфинальный матч Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
«В «Спартаке» не происходит практически ничего. Тедеско дал большое интервью, там тоже не за что зацепиться, кроме того, что он, видимо, уже неплохо ориентируется в возможностях футболистов команды. А главные слова всё равно говорит Леонид Федун, который, естественно, возмутился волюнтаристскому решению назначить матч с «Зенитом» именно в Санкт-Петербурге вместо выбора места игры жребием в отсутствие положения в регламенте.
Тем не менее я должен сказать, что «Спартаку», если он «Спартак», должно быть совершенно по фигу, где обыгрывать «Зенит». Даже если «Зенит» уже без нескольких туров, минут – а на самом деле мы уже прекрасно понимаем, что да – уже чемпион России», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 18 июня 2020
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