Ивелин Попов: трудности должны тонизировать. Сдаться — проще всего
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с тренировки.
«Трудности должны тонизировать. Сдаться — проще всего», — подписал футболист снимок, добавив хештег #мыРостов.
Накануне, 17 июня, стало известно, что у шестерых футболистов «Ростова» было выявлено заражение коронавирусом. Футболисты и тренерский штаб «Ростова» сегодня сели на карантин. Сообщалось, что одним из заразившихся футболистов является Ивелин Попов.
При этом завтра, 19 июня, команда должна была на выезде сыграть с «Сочи» в Российской Премьер-Лиге. Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае Российский футбольный союз принял решение возобновить первенство.
Названы фамилии игроков «Ростова», у которых подозревают коронавирус
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