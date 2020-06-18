Ивелин Попов: трудности должны тонизировать. Сдаться — проще всего

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с тренировки.

«Трудности должны тонизировать. Сдаться — проще всего», — подписал футболист снимок, добавив хештег #мыРостов.

Накануне, 17 июня, стало известно, что у шестерых футболистов «Ростова» было выявлено заражение коронавирусом. Футболисты и тренерский штаб «Ростова» сегодня сели на карантин. Сообщалось, что одним из заразившихся футболистов является Ивелин Попов.

При этом завтра, 19 июня, команда должна была на выезде сыграть с «Сочи» в Российской Премьер-Лиге. Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае Российский футбольный союз принял решение возобновить первенство.