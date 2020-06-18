«Мордовия» не смогла получить лицензию для участия в ФНЛ

Директор «Мордовии» Николай Левин сообщил, что саранский клуб не получит лицензию, дающую право выступать в Футбольной национальной лиге.
«Да, в четверг РФС уведомил, что мы не получим лицензию для выступления в ФНЛ. Это означает, что «Мордовия» не сможет принять участия в этом турнире. Дальнейшую судьбу клуба определит глава республики», — цитирует Левина Sportbox.
В соответствии с решением исполкома РФС, место в ФНЛ на следующий сезон сохраняют команды, занимавшие по итогам сыгранной части первенства места с 16-го по 20-е и получившие лицензию. В зоне вылета ФНЛ кампанию завершили «Луч», «Спартак-2», «Текстильщик», «Факел» и «Мордовия».
«Мордовия», набрав 19 очков, заняла последнее, 20-е место в турнирной таблице ФНЛ. В 27 матчах команда из Саранска одержала 4 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений. Сообщалось, что «Мордовия» может прекратить существование, если сезон не возобновится.
- 18 июня 2020
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