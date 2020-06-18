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«Антальяспор» с Кудряшовым проиграл «Аланьяспору» и вылетел из Кубка Турции

«Антальяспор» с Кудряшовым проиграл «Аланьяспору» и вылетел из Кубка Турции
Футбол / Прочие турниры 0

В ответном матче 1/2 финала Кубка Турции «Аланьяспор» принимал «Антальяспор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Аланьяспора» Паписс Сиссе. Через 10 минут хавбек Джейхун Гюльселям упрочил преимущество хозяев. Во втором тайме, на 46-й минуте, Сиссе довёл счёт до разгромного. Через 3 минуты Сиссе забил четвёртый гол «Аланьяспора» и оформил хет-трик.

Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов вышел на поле в стартовом составе команды и отыграл весь матч.

В первом матче 1/2 финала Кубка Турции «Антальяспор» дома со счётом 0:1 проиграл «Аланьяспору». В финале Кубка Турции «Аланьяспор» сыграет с «Трабзонспором».

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