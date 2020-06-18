Тьяго Силва может перейти в «Фиорентину»
Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По информации источника, в услугах 35-летнего футболиста заинтересована «Фиорентина». Ранее появилась информация, согласно которой Силва разочарован решением парижского клуба не продлевать с ним контракт и намерен сфокусироваться на поиске нового клуба. Помимо «Фиорентины» защитником интересуется «Эвертон».
Силва перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Тьяго Силва разочарован решением «ПСЖ» не продлевать с ним контракт
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