Тьяго Силва может перейти в «Фиорентину»

Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.



По информации источника, в услугах 35-летнего футболиста заинтересована «Фиорентина». Ранее появилась информация, согласно которой Силва разочарован решением парижского клуба не продлевать с ним контракт и намерен сфокусироваться на поиске нового клуба. Помимо «Фиорентины» защитником интересуется «Эвертон».



Силва перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Тьяго Силва разочарован решением «ПСЖ» не продлевать с ним контракт