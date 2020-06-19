Сульшер: Погба — один из лучших полузащитников в мире

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказал мнение об игре полузащитника Поля Погба.

«Конечно, у Поля был сложный сезон в этом году с множеством травм, но я могу видеть его менталитет и сосредоточенность сейчас, когда он в хорошей форме, тренируется, думаю, что он готов снова играть и всё доказать. Я хочу того же от Поля, как и от всех остальных — чтобы выкладывался наилучшим образом, а Погба — один из лучших полузащитников в мире, поэтому мы ожидаем, что он будет постепенно улучшаться, поскольку он получает всё больше игрового времени. Постепенно, в течение следующих нескольких месяцев, мы сможем вернуть его к лучшему. У Поля была очень хорошая карьера. Он победитель чемпионата мира, и мы хотим, чтобы это лидерство было на поле», — приводит слова Сульшера Goal.

Сегодня, 19 июня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче 31-го тура АПЛ.