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Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой после матча «Краснодар» — «Зенит»

Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой после матча «Кр
Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой после матча «Краснодар» — «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин, ныне выступающий за тульский «Арсенал», поделился воспоминаниями о конфликте с нападающим сине-бело-голубых Артёмом Дзюбой после поражения в матче с «Краснодаром» в чемпионате России сезона-2016/2017 (1:2).

«С Дзюбой у нас драка была. Обиднейшее поражение от «Краснодара», эмоции… Потом в самолёте, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали. Кто первым сделал шаг навстречу? Михаил Бирюков, тренер вратарей. Он нас помирил.

В раздевалке вся команда пыталась нас успокоить. Дошло ли до тумаков? Ну… Практически. Потолкались, помахали руками. Длилось всё секунд 20. Да, начал Дзюба из-за гола на последних секундах. Но это дело прошлое. Не будем мусолить», — приводит слова Лодыгина «Спорт-экспресс».

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