Орлов: Кокорину надо идти только в «Зенит». Смолова в Европе выпускают, а он никакой

Комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающему «Сочи» Александру Кокорину не стоит уезжать в Европу.

«У Кокорина есть какие-то предложения, но, на мой взгляд, ему надо идти только в «Зенит». Если он не вернётся, это будет большая ошибка для «Зенита». И неизвестно, заиграет ли где-то в Европе Кокорин. Получается, там ты человек второго спорта, легионер, нужно приходить с устоявшейся психикой, с мастерством.

Посмотрите на Фёдора Смолова — его выпускают, а он никакой. Один забил? Ну бывает, палка тоже раз в год стреляет. «Реалу» один забил, да, но надо играть по 90 минут, а он ни голевых передач не делает, ни забивает», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Нынешний контракт Кокорина рассчитан до 31 июля.