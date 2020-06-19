«Саутгемптон» разгромил «Норвич Сити» в матче АПЛ

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Саутгемптон». Встреча состоялась в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс, отличившийся на 49-й минуте. Спустя пять минут преимущество «святых» увеличил полузащитник Стюарт Армстронг. В конце матча ещё один мяч в ворота «Норвич Сити» отправил хавбек Нейтан Редмонд. Результативные передачи в свой актив записали Армстронг, Ингс и форвард Майкл Обафеми.

«Саутгемптон», набрав 37 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, «Норвич Сити» (21) — последнее, 20-е.

В 31-м туре Премьер-лиги «Норвич Сити» 24 июня на домашнем стадионе сыграет с «Эвертоном», а «Саутгемптон» 25 июня на своём поле примет «Арсенал».