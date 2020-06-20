Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Талисман «Кристал Пэлас» 28-летний орёл Кайла скончалась от сердечного приступа

Талисман «Кристал Пэлас» 28-летний орёл Кайла скончалась от сердечного приступа
Футбол / Англия 0

Клуб английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» в «Твиттере» объявил о смерти талисмана клуба орла Кайлы от сердечного приступа.

«Мы глубоко опечалены тем, что Кайла скончалась. Нам будет её очень не хватать», — сообщается пресс-службой клуба.

Спустя некоторое время было опубликовано и видео, посвящённое Кайле.

Видео доступно в «твиттере» «Кристал Пэлас».

Кайла была талисманом «Кристал Пэлас» в течение последних 10 лет. Её выпускали перед каждым домашним матчем над стадионом «Селхёрст Парк». Именно орёл является символом «Кристал Пэлас», он изображен на эмблеме клуба.

«Кристал Пэлас», набрав 39 очков в 29 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В ближайшем матче чемпионата Англии «Кристал Пэлас» встретится на выезде с «Борнмутом». Встреча состоится сегодня, 20 июня. Начало – 21:45 мск.

Эмери рассказал, что хотел видеть в «Арсенале» Заха, а не Пепе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020