Талисман «Кристал Пэлас» 28-летний орёл Кайла скончалась от сердечного приступа

Клуб английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» в «Твиттере» объявил о смерти талисмана клуба орла Кайлы от сердечного приступа.
«Мы глубоко опечалены тем, что Кайла скончалась. Нам будет её очень не хватать», — сообщается пресс-службой клуба.
Спустя некоторое время было опубликовано и видео, посвящённое Кайле.
Видео доступно в «твиттере» «Кристал Пэлас».
Кайла была талисманом «Кристал Пэлас» в течение последних 10 лет. Её выпускали перед каждым домашним матчем над стадионом «Селхёрст Парк». Именно орёл является символом «Кристал Пэлас», он изображен на эмблеме клуба.
«Кристал Пэлас», набрав 39 очков в 29 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В ближайшем матче чемпионата Англии «Кристал Пэлас» встретится на выезде с «Борнмутом». Встреча состоится сегодня, 20 июня. Начало – 21:45 мск.
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