Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / Германия 0

Сегодня, 20 июня, состоится матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Встреча 33-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д на «Чемпионате»

Дортмундская «Боруссия» набрала 66 очков в 32 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» (63) — на 3-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария» (76).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020