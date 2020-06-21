Губерниев: ребята, может закончим пока с футболом? Побережём жизни и здоровье людей?

Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возобновление РПЛ и информацию о заразившихся коронавирусом футболистах «Уфы» и «Динамо».

«Хорошо начали, бодро… Может, в настольный футбол сыграть? Ребята, в настольный! Один на один! Ребята, может закончим пока с футболом? Побережём жизни и здоровье людей?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Рестарт РПЛ состоялся 19 июня. На данный момент сыграно пять матчей 23-го тура, при этом «Ростов» из-за обнаружения коронавируса у шести футболистов был вынужден выставить на встречу с «Сочи» молодёжный состав (финальный свисток зафиксировал победу сочинцев со счётом 10:1).

Согласно последней информации, под угрозой срыва находится также матч «Краснодар» — «Динамо», запланированный на завтра, 21 июня. Также сообщалось, что тест одного из игроков «Уфы» на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.