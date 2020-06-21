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Вратарь «Ростова» Попов: игроки «Сочи» сделали правильно, что не стали сбавлять обороты

Вратарь «Ростова» Попов: игроки «Сочи» сделали правильно, что не стали сбавлять обороты
Футбол / РПЛ 0

17-летний голкипер Денис Попов прокомментировал матч 23-го тура российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:10), в котором он стал рекордсменом турнира по отражённым мячам.

«Самым тяжёлым оказалась концовка. Все уже набегались, и «Сочи» не давал нам комфортно себя чувствовать. Всё время в напряжении, поэтому усталость проявлялась. Физически мы, конечно, были слабее. Не было ли обиды на «Сочи», что они даже при 1:7 не сбавляли? Игроки «Сочи» всё правильно сделали. Это для нас хороший опыт. Спасибо им за него», — сказал Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, за «Ростов» в матче 23-го тура чемпионата России с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция. Из-за этого вся команда и тренерский штаб жёлто-синих вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

Полное интервью с Поповым можно посмотреть на «Чемпионате».

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