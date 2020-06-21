«Фиорентина» намерена подписать Златана Ибрагимовича

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Фиорентине», сообщает Football Italia со ссылкой на La Nazione.

По данным источника, «Фиорентина» уже контактировала с агентом игрока Мино Райолой. Сообщается, что в итальянском клубе остались довольны подписанием полузащитника Франка Рибери в прошлом году и хотят заполучить ещё одного опытного футболиста.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи.

Сообщалось, что Ибрагимович готов остаться в «Милане», если ему предложат контракт на € 6 млн в год.