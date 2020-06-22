Грушевский: Гинер не тот человек, который будет уговаривать Гончаренко остаться

Известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о возможном уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера московского клуба.

«В металлургии есть термин «усталость материалов». В ЦСКА обоюдная усталость со стороны футболистов и тренера. Но после разгрома тренер не выходит к прессе и не говорит, что берёт на себя ответственность за поражение, что не смог правильно выбрать состав или настроить команду. Значит, он это признал по умолчанию, но сил и мужества признаться он не нашёл. Тренер для того и является главным, чтобы стать громоотводом. Но мы этого не увидели и не услышали – это полный провал. Тренер не имеет право слинять от ответственности – это некрасиво. Эта история называется «Залечь на дно в Минске».



ЦСКА имеет право настоять на том, чтобы оставшиеся матчи провёл Гончаренко. Думаю, для ЦСКА это плохо. Если человек констатирует завершение работы в ЦСКА, то это надо уважать. Так что говорить: «Нет, ты обязан, соберись и доработай», было бы неправильно. Гинер не тот человек, который будет уговаривать его остаться. Но аргументы найти может.



Вопросы к тренеру были по совокупности четырёх весенних матчей. Да даже больше игр было. А после перерыва принципиально ничего не изменилось, если в худшую сторону не поменялось. Если он берёт на себя ответственность – пусть озвучит. И лучше признать это сразу, по горячим следам, чем спустя несколько дней. Так что эта история, к сожалению, Гончаренко не украшает. А пролонгация мучений – не лучший вариант в нынешней ситуации», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.