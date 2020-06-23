Игроки «Вильярреала» устроили овацию Сориано, который провёл первый матч за 3 года
Полузащитник «Вильярреала» Бруно Сориано принял участие в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:2).
Для Сориано этот матч стал первым за последние три года. Он вышел на поле на 88-й минуте и получил жёлтую карточку.
Сориано получил травму 3 июля 2017 года в товарищеском матче. С тех пор он никак не мог вернуться на поле из-за проблем со здоровьем.
После окончания матча с «Севильей» игроки «Вильярреала» в раздевалке устроили овацию Сориано.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вильярреала».
36-летний Сориано является воспитанником «Вильярреала» и всю свою карьеру провёл в стане «подводников».
«Вильярреал», набрав в 31 матче 48 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
«Хетафе» и «Вильярреал» подозреваются в договорном матче
- 23 июня 2020
-
00:58
-
00:43
-
00:42
-
00:30
-
00:24
-
00:16
-
00:03
- 22 июня 2020
-
23:53
-
23:49
-
23:33
-
23:27
-
23:21
-
23:15
-
23:09
-
22:59
-
22:55
-
22:55
-
22:47
-
22:29
-
22:26
-
22:23
-
22:14
-
22:04
-
22:02
-
21:57
-
21:41
-
21:40
-
21:25
-
21:13
-
20:58
-
20:48
-
20:35
-
20:19
-
20:10
-
19:50
Партнерский контент