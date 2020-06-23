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Игроки «Вильярреала» устроили овацию Сориано, который провёл первый матч за 3 года

Игроки «Вильярреала» устроили овацию Сориано, который провёл первый матч за 3 года
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Вильярреала» Бруно Сориано принял участие в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:2).

Для Сориано этот матч стал первым за последние три года. Он вышел на поле на 88-й минуте и получил жёлтую карточку.

Сориано получил травму 3 июля 2017 года в товарищеском матче. С тех пор он никак не мог вернуться на поле из-за проблем со здоровьем.

После окончания матча с «Севильей» игроки «Вильярреала» в раздевалке устроили овацию Сориано.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вильярреала».

36-летний Сориано является воспитанником «Вильярреала» и всю свою карьеру провёл в стане «подводников».

«Вильярреал», набрав в 31 матче 48 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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