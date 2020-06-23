Матч «Эвертон» — «Ливерпуль» посмотрело 5,5 млн зрителей, что является рекордом для Англии

Встреча 30-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Ливерпулем» (0:0) привлекла внимание рекордного количества зрителей в Англии, сообщает журналист Associated Press Роб Харрис в «Твиттере».

Так, стало известно, что на пике трансляцию матча на телеканалах Sky смотрело около 5,5 млн жителей Великобритании, а в среднем – 5 млн, что является рекордными показателями показов футбольных матчей в стране. Сообщается, что более половины зрителей являлись обладателями платной подписки – около 3,1 млн человек, а ещё 1,9 млн были подключены посредством общедоступного эфира.

Предыдущий рекорд в Великобритании принадлежал манчестерскому дерби, состоявшемуся в 2012 году. Тогда на пике было зафиксировано 4,4 млн зрителей.