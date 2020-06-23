Генеральный директор «Бёрнли»: было противно видеть баннер «Жизни белых важны»

Генеральный директор «Бёрнли» Нил Харт прокомментировал инцидент с баннером White Lives Matter («Жизни белых важны»), запущенным над стадионом «Этихад» во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:5).
«Было противно сидеть в ложе на стадионе „Этихад“ и видеть, как самолёт летит над стадионом. Это плохо. Мы солидарны с игроками, тренерами, нашим сообществом и нашим обществом в борьбе против любых форм дискриминации. Думаю, отвращение — то слово, которое я использовал бы, характеризуя произошедший инцидент.
Мы тесно сотрудничаем с властями. Думаю, мы знаем, кто несёт ответственность за этот баннер. Полиция начала расследование, а мы введём пожизненный запрет на посещение стадиона для этих лиц», — приводит слова Харта BBC.
- 23 июня 2020
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