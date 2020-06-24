Повторный тест на коронавирус гендиректора «Арсенала» показал отрицательный результат
Повторный тест на коронавирус, который был проведён генеральному директору тульского «Арсенала» Дмитрию Балашову, показал отрицательный результат, сообщает «Рейтинг букмекеров».
По данным источника, Балашов прошёл повторное и более глубокое исследование, которому показало отсутствие отклонений от нормы. Таким образом, руководитель тульского клуба сможет вернуться к работе.
«Арсенал», набрав в 23 турах 28 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером турнира является петербургский „Зенит“ (53).
В первом матче после возобновления сезона тульский клуб на своём поле проиграл московскому «Спартаку» со счётом 2:3. Следующий матч «Арсенал» проведёт 27 июня на выезде с «Ростовом».
Матч «Арсенал» — «Спартак» стал самым популярным спортивным эфиром недели в Москве
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