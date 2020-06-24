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Повторный тест на коронавирус гендиректора «Арсенала» показал отрицательный результат

Повторный тест на коронавирус гендиректора «Арсенала» показал отрицательный результат
Футбол / РПЛ 0

Повторный тест на коронавирус, который был проведён генеральному директору тульского «Арсенала» Дмитрию Балашову, показал отрицательный результат, сообщает «Рейтинг букмекеров».

По данным источника, Балашов прошёл повторное и более глубокое исследование, которому показало отсутствие отклонений от нормы. Таким образом, руководитель тульского клуба сможет вернуться к работе.

«Арсенал», набрав в 23 турах 28 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером турнира является петербургский „Зенит“ (53).

В первом матче после возобновления сезона тульский клуб на своём поле проиграл московскому «Спартаку» со счётом 2:3. Следующий матч «Арсенал» проведёт 27 июня на выезде с «Ростовом».

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