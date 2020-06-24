Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Шинник» — «Урал»: составы команд на четвертьфинал Кубка России

«Шинник» — «Урал»: составы команд на четвертьфинал Кубка России
Футбол / Кубок России 0

Тренерские штабы ярославского «Шинника» и «Урала» из Екатеринбурга назвали составы команд на матч четвертьфинала Кубка России.

«Шинник»: Яшин, Стешин, Патрашко, Покидышев, Эктов, Зинков, Алейников, Олейников, Самойлов, Самодин, Низамутдинов.

Запасные: Гошев, Вовк, Поляков, Бетюжнов, Пухов, Мацхарашвили, Масленников, Гонгапшев.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Золотов, Бавин, Емельянов, Егорычев, Эль Кабир, Августиняк, Кухарчик, Панюков.

Запасные: Баклов, Полетаев, Герасимов, Насыров, Ароян, Ефремов, Магомедов, Калинин, Шаболин, Юсупов.

Встреча состоится сегодня, 24 июня, на ярославском стадионе «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск.

Победитель пары в полуфинале встретится с подмосковными «Химками». Полуфинальные матчи состоятся 18-19 июля.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Другое дело!» «Урал» показал газон на стадионе «Шинника» перед матчем Кубка России
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020