«Шинник» — «Урал»: составы команд на четвертьфинал Кубка России

Тренерские штабы ярославского «Шинника» и «Урала» из Екатеринбурга назвали составы команд на матч четвертьфинала Кубка России.
«Шинник»: Яшин, Стешин, Патрашко, Покидышев, Эктов, Зинков, Алейников, Олейников, Самойлов, Самодин, Низамутдинов.
Запасные: Гошев, Вовк, Поляков, Бетюжнов, Пухов, Мацхарашвили, Масленников, Гонгапшев.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Золотов, Бавин, Емельянов, Егорычев, Эль Кабир, Августиняк, Кухарчик, Панюков.
Запасные: Баклов, Полетаев, Герасимов, Насыров, Ароян, Ефремов, Магомедов, Калинин, Шаболин, Юсупов.
Встреча состоится сегодня, 24 июня, на ярославском стадионе «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск.
Победитель пары в полуфинале встретится с подмосковными «Химками». Полуфинальные матчи состоятся 18-19 июля.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 24 июня 2020
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