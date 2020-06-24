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«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15
Футбол / Англия 0

Сегодня, 24 июня, состоится матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Ричард Уэст. Резервный рефери — Майк Дин.

Матч команд в первом круге, который состоялся 23 ноября, завершился победой мерсисайдцев со счётом 2:1.

«Ливерпуль», набрав 83 очка, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 20 очков. «Кристал Пэлас» (42) располагается на девятой строчке.

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