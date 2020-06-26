В этом сезоне Лионель Месси забил лишь 4 гола командам из верхней половины таблицы Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси большую часть своих голов в текущем сезоне оформил в ворота команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы чемпионата Испании. Данные исследования опубликовал журналист портала BeSoccer и редактор статистического центра ProFootballDB Ману Эредия в «Твиттере».
Так, согласно полученным данным, 33-летний аргентинец в текущем сезоне Примеры забил 17 мячей из 21, командам, находящимся во второй половине турнирной таблицы. Те самые четыре мяча в ворота команд верхней половины таблицы, были забиты в играх с мадридским «Атлетико», «Севильей», «Гранадой» и «Реал Сосьедад».
В прошлом сезоне всё было ровно наоборот – Лионель Месси лидировал в Испании по количеству забитых мячей в ворота команд из топ-10 турнирной таблицы.
24 июня нападающему Барселоны Лионелю Месси исполнилось 33 года. Футболист защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, которая началась в 2003 году. С сине-гранатовыми форвард 10 раз становился чемпионом Испании, шесть раз завоёвывал Кубок и восемь – Суперкубок страны. Также в составе каталонского клуба Лео – четырёхкратный победитель Лиги чемпионов и трёхкратный – Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
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