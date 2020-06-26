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Холанд: сейчас я не собираюсь уезжать из «Боруссии»

Холанд: сейчас я не собираюсь уезжать из «Боруссии»
Футбол / Германия 0

Форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд заявил, что не собирается в ближайшее время переходить в другой клуб.

«Я живу настоящим. Я только перешёл в «Дортмунд» и не собираюсь сейчас уезжать», — приводит слова игрока Marca, ссылаясь на WAZ.

В текущем сезоне чемпионата Германии Холанд провел за «Боруссию» 14 матчей в Бундеслиге, забил 13 голов и записал на свой счёт три ассиста. После 33-х туров чемпионата Германии «Боруссия» занимает второе место. Напомним, что «Бавария» досрочно стала победителем Бундеслиги.

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. Соглашение норвежского футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года.

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