Арбитр Федотов: гол «Крыльев» в матче с «Зенитом» отменён по делу, но работа VAR непонятна

Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал отменённый гол нападающего «Крыльев Советов» Деяна Радонича в ворота «Зенита» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Арбитр принял решение засчитать гол. Потом VAR решил спросить арбитра, что видел судья. VAR посмотрел и сказал, что игрок сыграл рукой. Но Васильев должен был позвать Кукуяна посмотреть эпизод. Почему не позвали — для меня вопрос. Но сам гол отменён по делу, это игра рукой. Действия VAR для меня непонятны, хотя сам Кукуян отработал неплохо. Для меня непонятно, почему при первом пенальти VAR не нашёл ошибку арбитра, а в голе «Крыльев» нашёл», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.