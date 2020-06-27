Ивелин Попов обратился к фанатам «Ростова» перед матчем с тульским «Арсеналом»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов обратился к болельщикам команды перед матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«Сегодня футбол возвращается на „Ростов Арену“. Вы готовы поддержать нашу команду?» — написал Попов в «Инстаграме».

Матч «Ростов» — «Арсенал» состоится сегодня, 27 июня. Встреча пройдёт в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Обслужит матч арбитр Владимир Москалёв (Воронеж), ассистировать ему будут судьи на линиях Адлан Хатуев (Грозный) и Илья Елеференко (Москва). Резервный судья — Артём Чистяков (Азов).

«Ростов», набрав в 23 турах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (28) — на 9-м месте. В 23-м туре «Ростов» в гостях проиграл «Сочи» (1:10), «Арсенал» дома уступил «Спартаку» (2:3).