«Динамо» и ЦСКА не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью — 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». Обслуживал матч арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург), ассистировали ему Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов (оба — Москва).
ЦСКА нанёс больше ударов по воротам — восемь против пяти, но счёт так и не был открыт. В концовке матча был удалён хавбек «армейцев» Яка Бийол, получив две жёлтые карточки.
Таким образом, ЦСКА продлил безвыигрышную серию в РПЛ до семи матчей.
ЦСКА, набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Динамо» (31) — на седьмом месте. Лидером турнира является «Зенит» (56).
В следующем туре ЦСКА 30 июня на своём поле встретится со «Спартаком». «Динамо» 1 июля предстоит выездной матч с «Сочи».
- 27 июня 2020
-
21:57
-
21:48
-
21:47
-
21:46
-
21:41
-
21:36
-
21:32
-
21:31
-
21:26
-
21:23
-
21:08
-
21:06
-
21:05
-
20:57
-
20:46
-
20:43
-
20:24
-
20:23
-
20:14
-
20:02
-
19:54
-
19:43
-
19:33
-
19:31
-
19:29
-
19:24
-
19:22
-
19:16
-
19:11
-
19:02
-
18:58
-
18:52
-
18:50
-
18:47
-
18:44