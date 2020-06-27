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«Динамо» и ЦСКА не выявили победителя в матче РПЛ

«Динамо» и ЦСКА не выявили победителя в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью — 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». Обслуживал матч арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург), ассистировали ему Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов (оба — Москва).

ЦСКА нанёс больше ударов по воротам — восемь против пяти, но счёт так и не был открыт. В концовке матча был удалён хавбек «армейцев» Яка Бийол, получив две жёлтые карточки.

Таким образом, ЦСКА продлил безвыигрышную серию в РПЛ до семи матчей.

ЦСКА, набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Динамо» (31) — на седьмом месте. Лидером турнира является «Зенит» (56).

В следующем туре ЦСКА 30 июня на своём поле встретится со «Спартаком». «Динамо» 1 июля предстоит выездной матч с «Сочи».

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
27 июня 2020, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва
Удаления: нет / Бийол – 90+2'
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