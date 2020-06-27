«Динамо» и ЦСКА не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью — 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». Обслуживал матч арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург), ассистировали ему Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов (оба — Москва).

ЦСКА нанёс больше ударов по воротам — восемь против пяти, но счёт так и не был открыт. В концовке матча был удалён хавбек «армейцев» Яка Бийол, получив две жёлтые карточки.

Таким образом, ЦСКА продлил безвыигрышную серию в РПЛ до семи матчей.

ЦСКА, набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Динамо» (31) — на седьмом месте. Лидером турнира является «Зенит» (56).

В следующем туре ЦСКА 30 июня на своём поле встретится со «Спартаком». «Динамо» 1 июля предстоит выездной матч с «Сочи».