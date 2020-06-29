Валерий Шмаров: если «Спартак» хочет в еврокубки, надо обыгрывать ЦСКА в любом случае

Бывший игрок «Спартака» Валерий Шмаров поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА.
«Психологическое состояние очень разное. Думаю, что преимущество всё-таки у «Спартака» на сегодняшний момент. Если моя родная команда хочет попасть в еврокубки, то надо обыгрывать ЦСКА в любом случае. Потеряли сейчас два очка с «Уфой». Поэтому — надо брать своё! Будем болеть.
Понравилось, что много молодых ребят играло с «Уфой». За эту команду было приятно болеть. Мало иностранцев было и наши ребята показали достойную игру. Особенно в концовке. Чуть-чуть не получилось. За команду буду с удовольствием болеть, когда будет больше наших играть молодых. И особенно — воспитанников академии», — приводит слова Шмарова «Комсомольская правда».
- 29 июня 2020
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