Валерий Шмаров: если «Спартак» хочет в еврокубки, надо обыгрывать ЦСКА в любом случае

Бывший игрок «Спартака» Валерий Шмаров поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА.

«Психологическое состояние очень разное. Думаю, что преимущество всё-таки у «Спартака» на сегодняшний момент. Если моя родная команда хочет попасть в еврокубки, то надо обыгрывать ЦСКА в любом случае. Потеряли сейчас два очка с «Уфой». Поэтому — надо брать своё! Будем болеть.



Понравилось, что много молодых ребят играло с «Уфой». За эту команду было приятно болеть. Мало иностранцев было и наши ребята показали достойную игру. Особенно в концовке. Чуть-чуть не получилось. За команду буду с удовольствием болеть, когда будет больше наших играть молодых. И особенно — воспитанников академии», — приводит слова Шмарова «Комсомольская правда».