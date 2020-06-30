Павлюченко: «Спартак» не будет расслаблен из-за событий в ЦСКА. Иначе трёшка и до свидания

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча красно-белых с ЦСКА в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Если брать последние игры ЦСКА и что происходит в клубе, «Спартак» должен победить. По себе знаю, что чехарда в команде очень сказывается на эмоциональном состоянии футболистов. Последний матч с «Динамо» показал, что «армейцы» не готовы в этом плане. Красно-белые выглядят получше, но это дерби, и может произойти что угодно. Этот матч ждёт вся страна. Футболистам перед этой встречей нужно выходить на поле, оставляя все мысли за его пределами.
«Спартак» не будет расслаблен из-за происходящего в ЦСКА. Все взрослые люди и прекрасно знают, насколько это значимое противостояние. Им даже рассказывать и объяснять не надо, все всё прекрасно понимают. Если ты выходишь на поле и думаешь про проблемы другой команды, ничего не получится, трёшку тебе отгрузят и до свидания.
Не сказал бы, что «Спартак» сильнее в плане состава. У ЦСКА есть Влашич, Фернандес, они Лигу чемпионов прошли, у них большой опыт. Пускай много молодых, но они поиграли. В «Спартаке» тоже много молодых. На данном этапе это две разные команды, но равные по составу.
Когда мы играли против ЦСКА в «Лужниках», всегда было 65-67 тысяч человек. А когда выходишь на пустой стадион – совсем не то. Даже настрой, наверное, совсем другой. Получается как тренировочная игра. Вроде и три очка, их надо заработать, но без болельщиков. Но, может быть, сегодня будет такая жаркая игра, что все забудут о том, что нет болельщиков», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Матч ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня, 30 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 30 июня 2020
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