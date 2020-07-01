«Атлетико» не может победить «Барселону» в Примере уже 10 лет
Мадридскому «Атлетико» не удаётся выиграть у «Барселоны» в Примере на протяжении уже 10 лет.
В последний раз «матрасники» победили каталонцев в феврале 2010 года в матче второго круга. Тогда «Атлетико» возглавлял Кике Санчес Флорес. С тех пор «Барселона» одержала 14 побед и 6 раз команды сыграли вничью.
В 33-м туре Примеры «Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью 2:2 в матче, который состоялся на Камп Ноу. «Атлетико» находится на третьей позиции в таблице Примеры, набрав 59 очков, но «Севилья» отстаёт от мадридцев всего на одно очко. «Барселона» занимает второй место с 70 очками и отстаёт от «Реала» на одно очко, но «сливочные» имеют матч в запасе, в котором примет у себя дома в Мадриде «Хетафе».
«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью. В матче было три пенальти и один автогол
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