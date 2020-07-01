Влашич: когда ты терпишь такое поражение, как в матче с «Зенитом», нужно улучшать ситуацию

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу в матче 25-го тура со «Спартаком» (2:0).

«Важнейшие три очка! Дерби — самый большой матч в сезоне для нас. Все знают, что этот матч означает для футболистов, для болельщиков, для клуба. Я счастлив, что мы победили, тем более выиграть какое-то время не получалось, это было важно.



Когда я забил в прошлом дерби, говорил, что это мой лучший мяч в ЦСКА? Это было дебютное дерби для меня, первый гол, полный стадион. Поэтому тот мяч остаётся для меня лучшим.



Мы перестроили игру, не стали прессинговать так высоко, дожидались своих возможностей. Мы хорошо играли в обороне и переходили от защиты к нападению. Если ты терпишь такое поражение, как в матче с «Зенитом», нужно улучшать ситуацию. Мы проанализировали нашу игру и добились заслуженной победы.



Я забил с обеих ног? Даже не думал об этом. Я футболист и должен уметь бить с обеих ног. Это не так важно для меня.



Почему после матча я крикнул в камеру: «Улыбайтесь»? В последнее время у нас было не так много поводов для радости, мы не побеждали в этом году. Наконец-то я смог улыбнуться.



Успею ли подготовиться к «Ахмату»? Да, конечно. Если клубу потребуется, я буду готов уже завтра", — приводит слова Влашича пресс-служба ЦСКА.