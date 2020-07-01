Широков: заговор? А «Спартак» за что-то борется? Убивать их никому не интересно

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков поделился мыслями о жалобах представителей «Спартака» на судейство в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА и других встречах.
«Джикия после матча жаловался на судейство? Так «Спартак» после каждой игры говорит об арбитрах, ничего нового тут нет. Всё, что можно, арбитры посмотрели. Момент с возможным пенальти судьи смотрели – его не было, момент с удалением Еськов сам смотреть пошёл – удаление было. Какие ещё вопросы могут быть?
Люди опять ищут судейский заговор против «Спартака»? А что, они за что-то борются? Они стартовали после паузы с 10-го места, кому они могут быть интересны? Если бы они боролись за первое-второе место, то я бы понял эти разговоры. А так там уже привыкли на кого-то валить вину. Пусть лучше на поле доказывают, что они сильнее, им же не судьи мешают забить два-три мяча. Когда про игру сказать нечего, то приходится говорить о судьях. Я не вижу, чтобы «Спартак» убивали, да их и не интересно никому убивать – они в распределении высоких мест не участвуют. Какая разница, шестое место они займут или восьмое? Они за шестое место с «Динамо» борются, значит, это их происки? А они на «Зенит» грешат, который давно уже первое место занял. Если команда сильнее, то пусть выходит и выигрывает.
Все признали, что гол «Уфе» надо было отменить. Я бы лично, может, и засчитал его – но сейчас такие правила: если кто-то пробежал мимо вратаря, муха пролетела, то засчитывать мяч нельзя. Хотя Беленов никогда в жизни бы не взял тот мяч. Но нельзя же правила трактовать по-другому, в пользу «Спартака»? По матчу в Туле претензии я могу понять, там момент 50 на 50, но никакого влияния на ход матча решение не оказало», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 1 июля 2020
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