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Рами проехал по Каннам, зацепившись за автомобиль с сидящим внутри Бельмондо

Рами проехал по Каннам, зацепившись за автомобиль с сидящим внутри Бельмондо
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник «Сочи» и сборной Франции Адиль Рами опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видеоролик с участием актёра Жан-Поля Бельмондо.

На видео футболист едет на подножке внедорожника, зацепившись за ручки внутри автомобиля. В машине при этом сидит Бельмондо. Действие происходит на набережной Круазет в Каннах. В подписи к видео Рами поблагодарил знаменитого французского актёра за участие в съёмках ролика.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и не провёл ни одного официального матча за сочинцев. Футболист подписал с российским клубом контракт до 30 июня 2020 года. С 1 июля французский защитник — свободный агент.

Агент Рами отреагировал на обвинения владельца «Сочи» в адрес футболиста
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