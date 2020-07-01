Рами проехал по Каннам, зацепившись за автомобиль с сидящим внутри Бельмондо

Бывший защитник «Сочи» и сборной Франции Адиль Рами опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видеоролик с участием актёра Жан-Поля Бельмондо.

На видео футболист едет на подножке внедорожника, зацепившись за ручки внутри автомобиля. В машине при этом сидит Бельмондо. Действие происходит на набережной Круазет в Каннах. В подписи к видео Рами поблагодарил знаменитого французского актёра за участие в съёмках ролика.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и не провёл ни одного официального матча за сочинцев. Футболист подписал с российским клубом контракт до 30 июня 2020 года. С 1 июля французский защитник — свободный агент.