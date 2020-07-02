Дзюба отреагировал на выкрики в свой адрес, попавшие в интершум матча с «Тамбовом»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба ответил на вопрос подписчика про инцидент, случившийся в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).

Дзюба опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео с матча, поздравив болельщиков с победой. «Артём, вы были удивлены, что на игре интершум издавал армейские кричалки и нелицеприятные выкрики в ваш адрес?» — написал в комментариях под постом один из подписчиков. Дзюба ответил на сообщение несколькими эмодзи со смеющимся лицом и фэйспалмом.

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» «Зенит» одержал победу. Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Счёт на 43-й минуте встречи открыл нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун. Результативный пас иранскому форварду отдал нападающий Артём Дзюба. На 88-й минуте Валерий Чуперка сравнял счёт, реализовав пенальти. Спустя три минуты Эмилиано Ригони вывел «Зенит» вперёд.



«Тамбов», в 25 турах набрав 25 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (59) — лидирует. На втором месте — «Локомотив» (48).