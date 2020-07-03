Фёдор Чалов стал одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга»

22-летний российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов является одной из трёх главных трансферных целей немецкого «Вольфсбурга» на ближайшее трансферное окно, сообщает портал Fussball Transfers со ссылкой на издание Kicker.

По информации источника, нападающий, новое дополнение к крайнему флангу атаки и центральный защитник находятся в списке приоритетных усилений позиций «Вольфсбурга». Поэтому, помимо Фёдора Чалова, в списке оказались полузащитники «Ганновера» и берлинского «Униона» Линтон Майна и Юнус Малли.

Ранее сообщалось, что Фёдор Чалов, помимо «Вольфсбурга» заинтересовал ещё два клуба немецкой Бундеслиги – «Хоффенхайм» и «Байер».

Чалов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах во всех турнирах, стал автором шести забитых мячей (один — с пенальти), а также шести результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.