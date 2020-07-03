«Фиорентине» предложили Алексея Миранчука

Итальянской «Фиорентине» предложили подписать полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщается на сайте итальянского журналиста Альфредо Педуллы.



По информации журналиста, в услугах российского игрока заинтересовано несколько клубов Италии. Полузащитника «железнодорожников» предлагали в том числе и «Фиорентине».



Ранее сообщалось, что «Милан», которому не удалось подписать Миранчука прошедшей зимой, вновь заинтересован в услугах россиянина. Также, по информации СМИ, Миранчука намерены приобрести два клуба из Испании.



В текущем сезоне Миранчук провёл в рамках Российской Премьер-Лиги 22 матча, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.

Алексей Миранчук вновь попал в сферу интересов «Милана»