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«Фиорентине» предложили Алексея Миранчука

«Фиорентине» предложили Алексея Миранчука
Футбол / РПЛ 0

Итальянской «Фиорентине» предложили подписать полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщается на сайте итальянского журналиста Альфредо Педуллы.

По информации журналиста, в услугах российского игрока заинтересовано несколько клубов Италии. Полузащитника «железнодорожников» предлагали в том числе и «Фиорентине».

Ранее сообщалось, что «Милан», которому не удалось подписать Миранчука прошедшей зимой, вновь заинтересован в услугах россиянина. Также, по информации СМИ, Миранчука намерены приобрести два клуба из Испании.

В текущем сезоне Миранчук провёл в рамках Российской Премьер-Лиги 22 матча, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.

Алексей Миранчук вновь попал в сферу интересов «Милана»
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