«Пусть Аллах помилует его». «Ахмат» отреагировал на смерть отца Хабиба Нурмагомедова

В грозненском «Ахмате» прокомментировали смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Ушёл в праведный мир великий тренер и замечательный человек Абдулманап Нурмагомедов. Воистину мы принадлежим Аллаху и воистину мы к нему вернёмся! Приносим искренние соболезнования всем родным и близким Абдулманапа Магомедовича. Пусть Аллах помилует его и введёт в райские сады!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба, Абдулманапа Нурмагомедова, — в нашей онлайн-трансляции.
- 3 июля 2020
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