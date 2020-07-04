Эдин Джеко может перейти в «Ювентус»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, в услугах 34-летнего боснийского форварда заинтересован «Ювентус». Главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри хочет видеть его одного нападающего в составе своей команды, а Гонсало Игуаин может уйти из клуба в конце сезона. Сообщается, что на Джеко претендуют ещё два клуба.



Джеко — воспитанник боснийского «Железничара». 34-летний форвард перешёл в «Рому» из «Манчестер Сити» летом 2016 года. Контракт Джеко с римским клубом действителен до лета 2022 года.



В нынешнем сезоне Джеко провёл на поле 33 матча во всех турнирах, стал автором 17 забитых мячей и отдал 9 результативных передач.

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