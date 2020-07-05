«Атлетик» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 5 июля, состоится матч «Атлетик» — «Реал». Встреча 34-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Гонсалесом Гонсалесом. Помогать ему будут ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Хулио Фермин Лео Ольо.



В первом круге встреча команд, состоявшаяся в Мадриде 22 декабря, завершилась со счётом 0:0.



«Реал», в 33 турах набрав 74 очка, занимает первое место в турнирной таблице Примеры, на 4 очка опережая главного конкурента в борьбе за чемпионский титул, «Барселону». «Атлетик» (48) — на восьмом месте.

«Атлетик» Бильбао — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании