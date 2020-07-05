В заявке «Оренбурга» на матч с «Рубином» будет 16 футболистов

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов поделился подробностями о составе команды в предстоящем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».
«На матче в заявке будет 16 футболистов, остальные – персонал. Также с нами полетят спортивный и генеральный директоры. Из молодёжки будет всего один человек. Остальные 15 футболистов либо играли за основной состав, либо привлекались к тренировкам», — сказал Парамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Матч «Рубин» — «Оренбург» состоится сегодня, 5 июля, на стадионе «Казань Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
Напомним, в двух предыдущих матчах чемпионата России – с «Краснодаром» и «Уралом» – «Оренбургу» были засчитаны технические поражения. В команде ранее случилась вспышка коронавируса, из-за чего команда не имела возможности выйти на поле.
- 5 июля 2020
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