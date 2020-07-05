Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В заявке «Оренбурга» на матч с «Рубином» будет 16 футболистов

В заявке «Оренбурга» на матч с «Рубином» будет 16 футболистов
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов поделился подробностями о составе команды в предстоящем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

«На матче в заявке будет 16 футболистов, остальные – персонал. Также с нами полетят спортивный и генеральный директоры. Из молодёжки будет всего один человек. Остальные 15 футболистов либо играли за основной состав, либо привлекались к тренировкам», — сказал Парамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матч «Рубин» — «Оренбург» состоится сегодня, 5 июля, на стадионе «Казань Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

Напомним, в двух предыдущих матчах чемпионата России – с «Краснодаром» и «Уралом» – «Оренбургу» были засчитаны технические поражения. В команде ранее случилась вспышка коронавируса, из-за чего команда не имела возможности выйти на поле.

«Оренбург» вылетит на матч с «Рубином», получив разрешение Роспотребнадзора
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020