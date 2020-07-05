«Зенит» поздравил Семака с рождением внучки

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала новость о том, что у главного тренера Сергея Семака родилась внучка.

«Сегодня Сергей Семак стал дедушкой! Поздравляем Сергея Богдановича с прибавлением в его большой семье! Ура!» — сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме».

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ранее в своём «инстаграме» сообщила о пополнении в семье.



Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом же сезоне привёл команду к победе в чемпионате России. Специалист тренировал «Уфу», а также входил в тренерский штаб сине-бело-голубых и сборной России. В 2014 году исполнял обязанности главного тренера петербургского клуба.



«Зенит», в 25 турах набрав 59 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.