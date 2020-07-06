Семака качали и поздравляли с чемпионством и рождением внучки. Лучшие фото победы «Зенита»

Вчера, 5 июля, в Краснодаре на одноимённом стадионе в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл «Краснодар». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
На 5-й минуте встречи Матвей Сафонов сделал передачу на Юрия Газинского — тот ошибся возле штрафной и потерял мяч, а Сердар Азмун выскочил один на один и пробил точно в угол ворот. На 29-й минуте «Краснодар» сравнял счёт: Сергей Петров прострелил в центр штрафной, откуда Даниил Уткин в касание переправил мяч в нижний угол.
Спустя 12 минут Вандерсон не смог реализовать пенальти, удар отразил Андрей Лунёв. Через 5 минут Артём Дзюба нанёс точный удар с 11-метрового. На 50-й минуте Уткин оформил дубль, забив дальним ударом. Спустя две минуты питерцы вновь вышли вперёд: Юрий Жирков навесил с левого края, мяч отскочил к Азмуну, и тот с двух метров расстрелял ворота Сафонова.
На 72-й минуте Алексей Сутормин установил окончательный счёт в матче. Подхватив мяч после скидки Дзюбы, хавбек убежал к воротам соперника и пробил в дальний нижний угол.
«Зенит», набрав 62 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. Петербургский клуб оформил чемпионский титул. «Краснодар» (45) — на 3-м месте.
Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Зенит» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Краснодаре.
- 6 июля 2020
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