Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Аллегри отказался возглавить мадридский «Реал» два года назад

Аллегри отказался возглавить мадридский «Реал» два года назад
Футбол / Испания 0

Бывший тренер «Милана» (2010-2014) и «Ювентуса» (2014-2019) Массимилиано Аллегри рассказал, как мог возглавить мадридский «Реал», а также о своих планах на будущее.

«Два года назад был разговор с руководством «Реала», но из этого ничего не вышло, потому что у меня был контракт с «Ювентусом». Кроме того, я чувствовал, что морально обязан клубу и болельщикам», — приводит слова Аллегри Marca.

Главные успехи Аллегри связаны с «Ювентусом», с которым он 5 раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок и дважды — Суперкубок Италии. С «Миланом» Массимилиано один раз выиграл Серию А, а также однажды победил в Суперкубке Италии. В 2018 году тренер был введён в Зал славы итальянского футбола.

Массимилиано Аллегри: мне без разницы, в какой стране тренировать. Ищу клуб с амбициями
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020