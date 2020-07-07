Аллегри отказался возглавить мадридский «Реал» два года назад

Бывший тренер «Милана» (2010-2014) и «Ювентуса» (2014-2019) Массимилиано Аллегри рассказал, как мог возглавить мадридский «Реал», а также о своих планах на будущее.



«Два года назад был разговор с руководством «Реала», но из этого ничего не вышло, потому что у меня был контракт с «Ювентусом». Кроме того, я чувствовал, что морально обязан клубу и болельщикам», — приводит слова Аллегри Marca.

Главные успехи Аллегри связаны с «Ювентусом», с которым он 5 раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок и дважды — Суперкубок Италии. С «Миланом» Массимилиано один раз выиграл Серию А, а также однажды победил в Суперкубке Италии. В 2018 году тренер был введён в Зал славы итальянского футбола.