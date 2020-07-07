Х. Энрике: «Ливерпулю» нужен плеймейкер. Разве есть вариант лучше Коутиньо?

Бывший игрок «Ливерпуля» Хосе Энрике считает, что мерсисайдцам стоит вернуть в клуб полузащитника «Барселоны» Филлипе Коутиньо, который в настоящее время на правах аренды выступает за «Баварию».
«Нам нужен плеймейкер, «десятка». Разве есть вариант лучше Коутиньо? Он знает клуб, знает город. Он способен сразу заиграть здесь, поскольку у него есть опыт выступления в английской Премьер-лиге.
Единственная проблема заключается в зарплате. Как я понимаю, он зарабатывает очень много в «Барселоне». Не уверен, что он согласится пойти на уступки ради возвращения в «Ливерпуль».
В «Барселоне» его всегда пытались заигрывать на левом фланге — на позиции Неймара. Но Коутиньо не такой футболист. Ему нужно играть в середине нападения», — приводит слова Энрике Sports Mole со ссылкой на Stadium Astro.
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