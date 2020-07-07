Мурзагулов: критических проблем с финансированием у «Уфы» нет и не предвидится

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о проблемах клуба с финансированием.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой «Уфа» недополучила от властей региона около ₽ 800 миллионов в 2020 году.
«На самом деле это не так. Организации, финансирующие ранее ФК «Уфа», продолжают этим заниматься. Понятно, что в экономике есть объективные проблемы, связанные с эпидемией. Поэтому футбольный клуб старается сам минимизировать затраты там, где можно это сделать. В том числе, в «Уфе» было снижение зарплаты игроков на время паузы в чемпионате, связанной с COVID-19.
Используются и другие возможности для оптимизации расходов. Однако проблем критического свойства с финансированием у футбольного клуба «Уфа» нет и не предвидится. Башкортостан – богатый регион, мы оправимся от этой кризисной ситуации. Зрелище номер один в мире у нас будет присутствовать и дальше в нашем медиапространстве», — приводит слова Мурзагулова Горобзор.
- 7 июля 2020
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