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Мурзагулов: критических проблем с финансированием у «Уфы» нет и не предвидится

Мурзагулов: критических проблем с финансированием у «Уфы» нет и не предвидится
Футбол / РПЛ 0

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о проблемах клуба с финансированием.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой «Уфа» недополучила от властей региона около ₽ 800 миллионов в 2020 году.

«На самом деле это не так. Организации, финансирующие ранее ФК «Уфа», продолжают этим заниматься. Понятно, что в экономике есть объективные проблемы, связанные с эпидемией. Поэтому футбольный клуб старается сам минимизировать затраты там, где можно это сделать. В том числе, в «Уфе» было снижение зарплаты игроков на время паузы в чемпионате, связанной с COVID-19.

Используются и другие возможности для оптимизации расходов. Однако проблем критического свойства с финансированием у футбольного клуба «Уфа» нет и не предвидится. Башкортостан – богатый регион, мы оправимся от этой кризисной ситуации. Зрелище номер один в мире у нас будет присутствовать и дальше в нашем медиапространстве», — приводит слова Мурзагулова Горобзор.

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