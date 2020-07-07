Лэмпард: «Челси» должен был убить интригу в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 34-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (3:2).



«Возможно, „Челси“ повезло на последних минутах встречи. Мы должны были убить интригу в этом матче. Игроки приняли несколько неверных решений. Кепа совершил отличный сейв, Зума сделал прекрасный подкат. Абрахам забил хороший гол, и это важно. Он очень этого хотел. Виллиан и Пулишич были великолепны. Я доволен их действиями в этой игре», — приводит слова Лэмпарда Football.London.

«Челси», набрав 60 очков, вышел на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», досрочно ставший чемпионом АПЛ.