Златан Ибрагимович: я президент, игрок и тренер!

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал победу в матче 31-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (4:2).

Я стар, это не секрет! Возраст — это всего лишь число. Я хорошо работаю, получаю хороший баланс, сегодня я сыграл больше, чем в прошлой игре. Чувствую себя хорошо, если честно, и я стараюсь всячески помогать команде. Я президент, игрок и тренер! Единственный минус в том, что мне платят только за то, что я игрок! Если бы я был здесь с первого дня сезона, мы бы выиграли скудетто. Посмотрим, останусь ли я в «Милане». Ещё месяц, чтобы наслаждаться, но происходит странная ситуация, и мы не контролируем это. Мне очень нравится в Милане. Когда я приехал в Америку, я получил травму, я хотел чувствовать себя живым. Мне 38 лет, у меня нет телосложения, но я умён. Я не пытаюсь делать то же самое, что и в 20 лет. Если я не вижу разницы, то мне это не нравится. Я здесь не для того, чтобы быть талисманом. Я здесь, чтобы помочь своим товарищам по команде, клубу и болельщикам», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

«Милан» набрал 49 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» остался на первом месте, записав в свой актив 75 очков.