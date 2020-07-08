Сёмин прибыл на матч «Спартак» — «Локомотив»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прибыл на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Сёмин говорил, что в ближайшем будущем не планирует посещать матчи «железнодорожников». Напомним, 14 мая «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинул пост наставника «железнодорожников» 31 мая.
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009 по 2010 год. Под руководством специалиста московский клуб трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.
Юрий Сёмин: в ближайшем будущем не пойду на матч «Локомотива»
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