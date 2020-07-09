Сутормин: ФНЛ брал, Премьер-Лигу взяли. Теперь Лига чемпионов, надеюсь!

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал чемпионство своей команды.

«ФНЛ брал, теперь Премьер-Лигу взяли. Так что, надеюсь, будем продолжать в том же духе. Теперь Лига чемпионов, надеюсь!



Отличные ощущения, радость за всё, что было сделано. Это и опыт, и радость, и шажочек вперёд, и осознание того, что ты делаешь, ты на правильном пути, надо не останавливаться и продолжать работать в том же духе. С такими мыслями будем играть дальше.



Очень рад, что я в этой команде. У нас хороший коллектив, не будь у нас такого коллектива, мы вряд ли бы стали чемпионами. Надеюсь, дальше он станет только сильнее и крепче.



В следующем сезоне ещё сложнее будет заработать чемпионство, но мы будем работать, стараться сделать это вновь», — сказал Сутормин в интервью пресс-службе клуба.