Сутормин: ФНЛ брал, Премьер-Лигу взяли. Теперь Лига чемпионов, надеюсь!

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал чемпионство своей команды.
«ФНЛ брал, теперь Премьер-Лигу взяли. Так что, надеюсь, будем продолжать в том же духе. Теперь Лига чемпионов, надеюсь!
Отличные ощущения, радость за всё, что было сделано. Это и опыт, и радость, и шажочек вперёд, и осознание того, что ты делаешь, ты на правильном пути, надо не останавливаться и продолжать работать в том же духе. С такими мыслями будем играть дальше.
Очень рад, что я в этой команде. У нас хороший коллектив, не будь у нас такого коллектива, мы вряд ли бы стали чемпионами. Надеюсь, дальше он станет только сильнее и крепче.
В следующем сезоне ещё сложнее будет заработать чемпионство, но мы будем работать, стараться сделать это вновь», — сказал Сутормин в интервью пресс-службе клуба.
- 9 июля 2020
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