«У него в руках красная кнопка». Источник рассказал о влиянии Месси в «Барселоне»
Источник, близкий к ситуации в «Барселоне», рассказал об уровне влияния нападающего и капитана сине-гранатовых Лионеля Месси на клуб.
«Если бы Лео захотел, то мог бы хоть завтра с лёгкостью заявить: «Нам нужен новый президент и новый тренер». У него в руках красная кнопка, каждый день. Но он никогда на неё не нажимает», — цитирует источника The Athletic.
Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, которая началась в 2003 году. С сине-гранатовыми форвард 10 раз становился чемпионом Испании, шесть раз завоёвывал Кубок и восемь – Суперкубок страны. Также в составе каталонского клуба Лео – четырёхкратный победитель Лиги чемпионов и трёхкратный – Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
«Барселона» намерена снизить зарплату Месси
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