«Понимаю его, это какой-то судейский балет». Арбитр Федотов – о словах Тедеско про судей
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско, который назвал беспределом работу судей на последних матчах красно-белых.
«Что касается слов Тедеско, что судьи убивают „Спартак“, я его понимаю. Был момент с отменённым голом Соболева в матче с „Тамбовом“, потом не заметили фол на Понсе. При этом не замечают нарушения Ларссона при голе, но замечают, как Соболев положил руки на кого-то. Это просто какой-то судейский балет. Беспредел. Если начинать выдёргивать все игры Лапочкина, там столько наберётся, что ого-го», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Паховому.
Полностью интервью Федотова можно прочитать на «Чемпионате».
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- 9 июля 2020
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